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Dónde han caído el bote de 2 millones de La Primitiva, el millón de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 2 de noviembre de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de La Primitiva, ONCE, Eurodreams y Bonoloto de este 2 de noviembre de 2026 y dónde han sido validados.

Imagen de archivo Administración de Loterías

Imagen de archivo Administración de Loterías Europa Press

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Publicado:

Este lunes 2 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de Eurodreams, Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026, ha sido para el número 08, 19, 26, 27, 35 y 36, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.400.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de BAENA (Córdoba) situada en Henares, 6 y en el Despacho Receptor nº 16.140 de BILBAO (Bizkaia), situado en Tutulu, 2.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026, que cuenta con un bote de 2.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 12, 25, 32, 44, 46 y 47, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 2. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 7 570 495.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 10 de ÁLCALA DE HENARES (Madrid), situada en Torrelaguna, 1, y en el Despacho Receptor nº 59.395 de PALENCIA, situado en Virgen del Brezo, 1.

Eurodreams

El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 ha sido para el número 05, 07, 22, 23, 29 y 36, y el dream el 1. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026 es el 53083. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 002 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026 es 04, 05, 08, 13, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 36, 41, 42, 46, 62, 65, 66, 74, 75 y 85.

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Loterías

Imagen de archivo Administración de Loterías

Dónde han caído el bote de 2 millones de La Primitiva, el millón de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 2 de noviembre de 2026

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 02 de noviembre de 2026

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 02 de noviembre de 2026

Resultados ONCE
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 02 de noviembre de 2026

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 02 de noviembre de 2026

Imagen de archivo administración de loterías
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Consulta los números premiados en los sorteos del Gordo de la Primitiva, ONCE y Bonoloto de este 1 de noviembre de 2026 y dónde han sido validados.

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 01 de noviembre de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 01 de noviembre de 2026 es el 09, 27, 28, 35, 47 y 48, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 8. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 2.000.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar resultado del sorteo del domingo

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 01 de noviembre de 2026

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