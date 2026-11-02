Dónde han caído el bote de 2 millones de La Primitiva, el millón de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 2 de noviembre de 2026

Este lunes 2 de noviembre de 2026 se han celebrado los sorteos de Eurodreams, Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026, ha sido para el número 08, 19, 26, 27, 35 y 36, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.400.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de BAENA (Córdoba) situada en Henares, 6 y en el Despacho Receptor nº 16.140 de BILBAO (Bizkaia), situado en Tutulu, 2.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026, que cuenta con un bote de 2.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 12, 25, 32, 44, 46 y 47, siendo el número complementario el 2 y el reintegro el 2. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 7 570 495.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 10 de ÁLCALA DE HENARES (Madrid), situada en Torrelaguna, 1, y en el Despacho Receptor nº 59.395 de PALENCIA, situado en Virgen del Brezo, 1.

Eurodreams

El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 ha sido para el número 05, 07, 22, 23, 29 y 36, y el dream el 1. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026 es el 53083. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 002 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 02 de noviembre de 2026 es 04, 05, 08, 13, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 36, 41, 42, 46, 62, 65, 66, 74, 75 y 85.