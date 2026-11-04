ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 04 de noviembre de 2026 en directo

Consulta el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, miércoles 04 de noviembre de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cupón Diario y Super Once de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 04 de noviembre de 2026 es el 50. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 24988 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. La participación en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE permite ganar hasta 500.000 euros por 2 euros. El premio del sorteo del Cupón Diario, es de 500.000 euros, si también se acierta la serie.

La celebración del sorteo diario del cupón de la ONCE data de 1938, pero no fue hasta 1988 cuando surgió la Fundación. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 04 de noviembre de 2026 es 02 03 11 13 19 21 23 27 28 34 48 51 53 56 58 64 66 72 73 82.

De lunes a domingo puedes participar en el sorteo Super Once eligiendo desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene 80 números aunque no vayan ordenados. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del miércoles 04 de noviembre de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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