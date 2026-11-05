EuroDreams
EuroDreams: Resultado de hoy jueves 05 de noviembre de 2026
El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 15 18 21 31 33 34 y al dream 3.
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El resultado del Eurodreams de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 15 18 21 31 33 34 y el dream 3. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.
El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).
Además, si eres uno de los acertantes del número dream o sueño, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. El coste por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.
El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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