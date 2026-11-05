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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 05 de noviembre de 2026

La Bonoloto de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026, con un bote de euros, ha agraciado al número 10 14 20 26 35 42, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 3.

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El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 05 de noviembre de 2026 agraciado con bote de 2,3 millones de euros, ha sido para el número 10 14 20 26 35 42, siendo el número complementario el 9 y el reintegro el 3.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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