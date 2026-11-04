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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 04 de noviembre de 2026

La Bonoloto de hoy, miércoles 04 de noviembre de 2026, con un bote de euros, ha agraciado al número 11 22 24 35 37 40 siendo el número complementario el 03 y el reintegro el 6.

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El sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 04 de noviembre de 2026 agraciado con bote de euros, ha sido para el número 11 22 24 35 37 40, siendo el número complementario el 03 y el reintegro el 06.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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