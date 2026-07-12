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Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 12 de julio de 2026

Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de julio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 10.500.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 12 de julio de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva que cuenta con un bote de 10.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).

En el caso de acertar el número clave, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. El coste por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 1,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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