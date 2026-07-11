Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 11 de julio de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 11 de julio de 2026 con el que podrás ganar un bote de 33.000.000 euros.
Publicidad
En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 11 de julio de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 33.000.000 euros.
El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
El sorteo de la Primitiva establece que por cada apuesta se puedan seleccionar los números que vayan desde el 1 hasta el 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
Más Noticias
- Sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 11 de julio, en directo
- Premios del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional del sábado 11 de julio de 2026
- Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo extraordinario de julio de la Lotería Nacional del sábado 11 de julio 2026
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad