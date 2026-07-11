Dónde han caído el bote de 33 millones de euros de La Primitiva, los 2 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 11 de julio de 2026

Este sábado 11 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 11 de julio de 2026, ha sido para el número 05, 14, 23, 24, 38 y 43, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 1.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 9 de ALCORCÓN (Madrid), situada en Plaza de Ondarreta, 1 – local-4.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 21.095 de CÁDIZ, situado en Compañía, 9.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 11 de julio de 2026, que cuenta con un bote de 33.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 12, 17, 20, 24, 27 y 34, siendo el número complementario el 41 y el reintegro el 0. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 1 933 915.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá

como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 34.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 4 de CARCAIXENT (Valencia), situada en Avenida Joan XXIII, 88 – 1A y en el Despacho Receptor Nº 79.860 de SEGURILLA (Toledo), situado en Plaza Mayor, 8.

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 11 de julio de 2026 ha agraciado la serie 029 del número 84454 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 84454 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Número: 18587 Serie: 029

Número: 19540 Serie: 021

Número: 24920 Serie: 032

Número: 30917 Serie: 016

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 11 de julio de 2026 es 07, 14, 16, 20, 23, 24, 25, 29, 31, 35, 36, 39, 41, 50, 53, 57, 59, 71, 74 y 79.

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