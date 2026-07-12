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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 12 de julio de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, domingo 12 de julio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 2.000.000 euros.

La Bonoloto de hoy

La Bonoloto de hoy Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 12 de julio de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 2.000.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta que realices tiene un precio de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio mínimo asciende a 1 euro.

Las apuestas pueden ser sencillas, con hasta 8 combinaciones a la vez de números de seis dígitos o se pueden hacer apuestas múltiples con más números en juego.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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