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Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 17 de abril de 2026

Comprueba tu número del Eurojackpot de hoy, viernes 17 de abril de 2026 y consulta el resultado del sorteo de la ONCE.

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 17 de abril de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

El Eurojackpot se juega todos los viernes y ofrece un premio final de mínimo 10 millones de euros. Un sorteo que ofrece la ONCE. Este bote mínimo se acumula a cada sorteo, pudiendo llegar a un premio de primera categoría de 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Las apuestas se dividen en dos categorías: sencilla o múltiple. La apuesta sencilla se juega seleccionando 5 números, del 1 al 50, junto a dos soles, con números desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la posibilidad de jugar desde 5 números distintos hasta 10 más 2, 3, 4 o incluso 5 soles. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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