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Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 19 de julio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 19 de julio de 2026 con el que podrás ganar un bote de 19.900.000 euros.

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

El Gordo de la Primitiva: Resultado del sorteo de hoy, en directo Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 19 de julio de 2026 con un bote de 19.900.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy.

Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de Para participar debes elegir 5 números del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y un número del 0 al 9 de la 2ª matriz, que es el número clave.

A los acertantes del número clave, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva tiene un precio de 1,50 €.

La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 19 de julio de 2026

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