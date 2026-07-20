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Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 20 de julio de 2026

El EuroDreams de hoy, lunes 20 de julio de 2026, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número 22-26-36-12-11-8 y al dream 1 .

Imagen de resultado de Eurodreams

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El resultado del Eurodreams de hoy, domingo 24 de mayo de 2026 ha agraciado al número 22-26-36-12-11-8 y al dream 1 . El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). Tampoco existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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