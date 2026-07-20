Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 20 de julio de 2026

El resultado del Eurodreams de hoy, domingo 24 de mayo de 2026 ha agraciado al número 22-26-36-12-11-8 y al dream 1 . El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). Tampoco existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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