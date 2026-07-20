Dónde han caído el bote de 39,5 millones de euros de La Primitiva, los 1,8 millones de la Bonoloto, los premios del EuroDreams y la ONCE de hoy lunes 20 de julio de 2026

Este lunes 20 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 20 de julio de 2026, ha agraciado al número 33 22 46 39 28 05, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 7. .

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la

Administración de Loterías nº 1 de MONÓVAR (Alicante), situada en San Juan, 10

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 20 de julio de 2026, que cuenta con un bote de 39.500.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 41 07 11 22 44 14, siendo el número complementario el 02 y el reintegro el 5. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 4517884.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos +Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 41.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de CARAVACA DE LA CRUZ (Murcia), situada en Avda. Juan Carlos I, 37. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes.

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, lunes 20 de julio de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 22 - 26 - 36 - 12 - 11 - 8 y el dream 1. No existen boletos acertantes de Primera Categoría ni de Segunda.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 20 de julio de 2026 es el 08973 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 044 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 20 de julio de 2026 es 03 05 08 11 12 17 26 27 30 44 47 54 58 62 64 69 71 77 82 84.

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