Dónde han caído el bote de 19 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 1,5 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 19 de julio de 2026

Este domingo 19 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 05, 18, 25, 32, 36 y 46, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 7. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.800.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 3 de MAZARRÓN (Murcia) situada en Larga, 4 y en el Despacho Receptor nº 55.175 de OURENSE, situado en Remedios, 2.

Gordo de la Primitiva

El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 19 de julio de 2026 agraciado con bote de 19.900.000 euros, ha sido para el número 12, 28, 30, 38 y 41 y la clave el 1.

Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.

Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 19 de julio de 2026 ha sido el 77547 de la serie 009.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 15400 Serie: 053

Número: 49733 Serie: 008

Número: 54529 Serie: 047

Número: 55352 Serie: 031

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 19 de julio de 2026 es 02, 03, 06, 08, 22, 31, 35, 38, 41, 53, 54, 55, 60, 65, 70, 71, 75, 78, 80, 82.

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