Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 19 de julio de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, domingo 19 de julio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 1.500.000 euros.

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 19 de julio de 2026. Comprueba tu número de la Bonoloto y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 1.500.000 euros.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 19 de julio de 2026 en directo

SORTEO BONOLOTO

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 19 de julio de 2026

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 19 de julio de 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
LOTERÍAS

Dónde han caído el bote de 38 millones de euros de La Primitiva, los 1,1 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 18 de julio de 2026

SORTEOS ONCE
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 18 de julio de 2026

LA PRIMITIVA HOY
Lotería Primitiva de España

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de julio de 2026

El número ganador de La Primitiva de hoy, sábado 18 de julio de 2026 es el 07, 11, 20, 31, 40 y 42, siendo el número complementario el 5 y el reintegro el 8, con un bote de 38.000.000 euros.

SORTEO BONOLOTO
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 18 de julio de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 18 de julio de 2026 es el 12, 14, 22, 25, 45 y 49, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 6. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 1.100.000 euros.

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 18 de julio, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 18 de julio, en directo

Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 18 de julio de 2026

Administración de Lotería

Dónde han caído el bote de 50 millones de euros del Euromillones, el de 600.000 de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 17 de julio de 2026

Publicidad