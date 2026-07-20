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Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 20 de julio de 2026

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 20 de julio de 2026 es el 07 11 14 22 41 y 44, siendo el número complementario el 02 y el reintegro el 5. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 4.000.000 euros.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo Antena 3 Noticias

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El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 20 de julio de 2026 ha sido para el número 07 11 14 22 41 y 44 , siendo el número complementario el 02 y el reintegro el 5. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 4.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 4 517 884 premiado con 1 millón de euros.

El sorteo de La Primitva se celebra todas las semanas los jueves y sábados y se ofrece por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo deberás seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás jugar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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