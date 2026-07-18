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Dónde han caído el bote de 38 millones de euros de La Primitiva, los 1,1 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 18 de julio de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 11 de julio y dónde han sido validados.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Getty

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Publicado:

Este sábado 18 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 18 de julio de 2026, ha sido para el número 14, 49, 25, 12, 45 y 22, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 18 de julio de 2026, que cuenta con un bote de 33.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 40, 31, 11, 20, 42 y 07, siendo el número complementario el 05 y el reintegro el 8. Además, el Joker de hoy ha premiado con 1 millón de euros al número 3256616.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 39.500.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a

dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 18 de julio de 2026 ha agraciado la serie 046 del número 34195 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 34195 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Número: 02010 Serie: 024

Número: 34605 Serie: 007

Número: 80386 Serie: 009

Número: 80659 Serie: 016

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 18 de julio de 2026 es 03, 04, 06, 08, 13, 24, 28, 32, 40, 44, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 72, 77, 78 y 80.

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Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

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