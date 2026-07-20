Antena 3 Noticias
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 20 de julio de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 20 de julio de 2026 es el 05 22 28 33 39 y 46, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 7. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 600.000 euros.

Bonoloto

Bonoloto Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 20 de julio de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 05 22 28 33 39 y 46 , siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 7.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Lotería

Dónde han caído el bote de 39,5 millones de euros de La Primitiva, los 1,8 millones de la Bonoloto, los premios del EuroDreams y la ONCE de hoy lunes 20 de julio de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 20 de julio de 2026

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 20 de julio de 2026

Cupón Diario y Super Once
Loterías

ONCE: Resultado del Cupon diario y Super Once hoy lunes 20 de julio de 2026

Bonoloto
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 20 de julio de 2026

Lotería
Lotería

Dónde han caído el bote de 19 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 1,5 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 19 de julio de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 19 de julio y dónde han sido validados.

SORTEOS ONCE
ONCE

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy domingo 19 de julio de 2026

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 19 de julio de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 19 de julio de 2026

EL GORDO DE LA PRIMITIVA HOY

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 19 de julio de 2026

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde han caído el bote de 38 millones de euros de La Primitiva, los 1,1 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 18 de julio de 2026

Publicidad