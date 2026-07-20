Bonoloto
Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 20 de julio de 2026
El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 20 de julio de 2026 es el 05 22 28 33 39 y 46, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 7. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 600.000 euros.
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El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 20 de julio de 2026 agraciado con bote de 600.000 euros, ha sido para el número 05 22 28 33 39 y 46 , siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 7.
Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.
Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.
Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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