Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 3 de agosto de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy lunes 3 de agosto de 2026.

La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

En caso de querer participar en el sorteo del EuroDreams, se debe elegir 6 números distintos del 1 al 40, en pronósticos, y solo un número dream o sueño del 1 al 5.

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El coste por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.