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Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del lunes 3 de agosto de 2026

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, lunes 3 de agosto de 2026, en el que podrás ganar un bote de 51.000.000 euros.

La Lotería Primitiva

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 03 de agosto de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 51.000.000 euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Para poder optar al premio, se tienen que seleccionar los números que vayan desde el número 1 hasta el 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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