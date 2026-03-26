Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 23 de marzo de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Eurodreams de hoy domingo 22 de febrero de 2026.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Para tener la opción de ganar uno de los premios es necesario registrar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y solo un número del 1 al 5 de la 2ª matriz (número dream o sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Para poder participar es necesario abonar el importe de 2,50 € por apuesta en las categorías de Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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