EuroDreams
Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 11 de mayo de 2026
Comprueba tu número del EuroDreams de hoy, lunes 11 de mayo de 2026, y descubre si el resultado del sorteo de hoy coincide con la combinación de tu boleto.
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En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 26 de abril de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.
El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.En caso de querer participar en el sorteo del EuroDreams, se debe elegir 6 números distintos del 1 al 40, en pronósticos, y solo un número dream o sueño del 1 al 5.
En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.
El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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