Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy lunes 11 de mayo de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 26 de abril de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

En caso de querer participar en el sorteo del EuroDreams, se debe elegir 6 números distintos del 1 al 40, en pronósticos, y solo un número dream o sueño del 1 al 5.

En el caso de acertar el número dream o sueño, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.

El sorteo del EuroDreams se celebra cada lunes y jueves a partir de las 21:00 h (hora peninsular).

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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