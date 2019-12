El reintegro y la pedrea, la última esperanza de la Lotería de Navidad 2019

Todos sueñan con ganar el Gordo de la Lotería de Navidad el 22 de diciembre. Cuando los niños de San Ildefonso cantan los 400.000 euros son muy pocos acaban eufóricos gracias al Primer Premio de la Lotería de Navidad. Seguidamente, los no afortunados buscan su décimo en el segundo, tercer o cuartos y quintos premios. Si finalmente ninguno de los grandes premios del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional ha agraciado tu número, la esperanza se deposita en el reintegro y la pedrea.

¿Qué es la pedrea de la Lotería de Navidad?

Algunos llegan a confundir el término de 'la pedrea' con el reintegro, sin embargo, no tienen nada que ver. La pedrea de la Lotería de Navidad son los 1.000 euros cantados repetidamente por los niños de San Ildefonso en el Teatro Real. A un décimo premiado con la pedrea le corresponde por tanto 100 euros. Aunque este premio del sorteo de Navidad no se acerca a ninguno de los grandes premios, la pedrea supone un pellizco para solventar la desilusión después del sorteo extraordinario. Además, el premio es íntegro, es decir, al ser inferior a los 20.000 euros y, por tanto, no debe descontarse el 21% de impuestos.

El reintegro en el sorteo de Navidad

El reintegro nos permitirá recuperar la cantidad que hemos gastado en el décimo de la Lotería de Navidad. Podremos conseguir los 20 euros que dejamos en la administración de lotería si la última cifra de nuestro décimo coincide con la del Gordo de Navidad. Desde la primera edición del la Lotería de Navidad, en 1812, el número que ha aparecido con más frecuencia en la última cifra del Gordo de la Lotería de Navidad es el 5, con un total de 32 veces. Le siguen el 4 y el 6 con 27, y el 8 con 23.

En el lado opuesto, la terminación menos afortunada de la Lotería de Navidad vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones), según datos facilitados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).