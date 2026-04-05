ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy domingo 05 de abril de 2026

Conoce ya los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy domingo 05 de abril de 2026.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 05 de abril de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 65996 de la serie 019.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 05151 Serie: 002

Número: 31416 Serie: 030

Número: 81270 Serie: 025

Número: 93034 Serie: 026

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. Además de los premios repartidos, hay un total de 4 segundos premios con 4 sueldos de 2.000 euros cada uno durante 10 años. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 05 de abril de 2026 es 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 34, 38, 47, 48, 50, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 77, 85.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 05 de abril de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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