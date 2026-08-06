Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 6 de agosto de 2026

Este jueves 6 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 ha sido para el número 03, 09, 14, 19, 22 y 26, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 4. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 53.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 0 559 707 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de , un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 54.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de PREMIÁ DE DALT (Barcelona), situada en Torrente Santa Ana, 2 Bajos 2; en el Despacho Receptor nº 66.485 de ARRASATE / MONDRAGÓN (Gipuzkoa), situado en Zarugalde, 35 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 agraciado con bote de 700.000 euros, ha sido para el número 05, 07, 23, 28, 33 y 37, siendo el número complementario el 02 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de MISLATA (Valencia), situada en Avda. del Sur, 10 Bajo.

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 ha sido para el número 03 18 22 24 26 33 y el dream 2. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (6 + 1) que ha sido validado en SUIZA.

El acertante gana un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en PORTUGAL. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 ha sido para el número 29.238, dotado con 300.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 9.867. Los reintegros de la Lotería Nacional del jueves han sido para los números acabados en 0, 2 y 8.

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional ha sido vendido en Jerez de la Frontera (Cádiz). El segundo premio, en Málaga, en Écija (Sevilla), Mérida (Badajoz) y Plasencia (Cáceres).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 es el 12417. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 042 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 ha sido el 08 NOV 1931, y el número de la suerte el 10.

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 6 de agosto, la apuesta agraciada con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000,00 euros, ha sido vendida en PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS).

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 6 de agosto de 2026 es 03 08 11 14 22 28 36 39 47 48 51 56 60 62 65 67 68 75 81 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 6 de agosto, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 7 de agosto de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.