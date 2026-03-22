Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 22 de marzo de 2026 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 22 de marzo de 2026 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

Comprobar ONCE: Resultado del Cup&oacute;n Diario, Mi D&iacute;a de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 22 de marzo de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 22 de marzo de 2026 ha agraciado la serie X del número X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 22 de marzo de 2026 es X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. En el caso de participar, tendrás que hacer una apuesta mínima de 5 combinaciones y máximo 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 22 de marzo de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 22 de marzo de 2026 en directo

Gordo Primitiva: Comprobar resultado del sorteo del domingo

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 22 de marzo de 2026

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 22 de marzo de 2026

Administración de loterías en Castellón de la Plana
Loterías y Apuestas

Dónde han caído el bote de 4 millones de euros de La Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 21 de marzo de 2026

Imagen del número premiado en el Sorteo de Navidad de la Lotería, repartido entre los vecinos de Villamanín (León).
El Gordo de Villamanín

Los premiados con el Gordo de Navidad en Villamanín empezarán a cobrar este martes

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 21 de marzo de 2026

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 21 de marzo de 2026 con un bote de 4.000.000 euros ha agraciado al número 18, 32, 37, 39, 42 y 47, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 5.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 21 de marzo de 2026 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 21 de marzo de 2026.

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 21 de marzo de 2026

Sorteo Extraordinario del Día del Padre hoy sábado 21 de marzo: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo

Sorteo Extraordinario del Día del Padre hoy sábado 21 de marzo: Comprobar décimo de la Lotería Nacional, en directo

Comprobar Sorteo de la Lotería Nacional: resultado del Sorteo Extraordinario del Día del Padre

Resultado del Sorteo Extraordinario del Día del Padre: comprueba tu décimo del sábado 21 de marzo 2026

Publicidad