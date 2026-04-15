ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 15 de abril de 2026 en directo

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 15 de abril de 2026. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 15 de abril de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. Con la participación en el sorteo diario de la ONCE, también puedes optar al premio de 500.000 euros. El premio del sorteo del Cupón Diario, es de 500.000 euros, si también se acierta la serie.

El cupón del sorteo diario de la ONCE comenzó en 1938 y, 50 años después, se formó la Fundación. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 15 de abril de 2026 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del miércoles 15 de abril de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.