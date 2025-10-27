ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 27 de octubre de 2025 en directo

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy lunes 27 de octubre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 27 de octubre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE puedes ganar un premio de 500.000 euros. El primer premio del Cupón Diario consiste en 500.000 euros al contado.

La celebración del sorteo diario del cupón de la ONCE data de 1938, pero no fue hasta 1988 cuando surgió la Fundación. La participación se registraba mediante el pago de un número de 3 cifras con una serie de 5 por el valor de 10 céntimos y no a nivel nacional, sino por provincias.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 27 de octubre de 2025 es X.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 27 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

