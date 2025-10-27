Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 27 de octubre de 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 27 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 22,500,000 euros.

La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

