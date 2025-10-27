Lotería Primitiva de España
Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 27 de octubre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 27 de octubre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 22,500,000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 27 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 22,500,000 euros.
La Primitiva es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado que se celebra dos veces a la semana, los jueves y sábados. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.
En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
