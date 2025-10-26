¿Dónde ha caído el bote de 900.000 euros de la Bonoloto y el de los premios del Gordo y la ONCE de hoy sábado 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de octubre de 2025 ha agraciado al número 31 21 43 11 35 18, siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 0.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 27.250 de LA CARLOTA (Córdoba), situado en Juan Ramón Jiménez, 2.

El Gordo

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de octubre de 2025 han sido los siguientes: 15 50 46 51 17. Su número clave ha sido el 6.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitivadel próximo domingo, un único acertante podría ganar 7.900.000,00euros.

De Segunda Categoría (5+0) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de CARCAIXENT (Valencia), situada en Avda. Joan XXIII, 88 1-A y en el Despacho Receptor nº 98.245 de ALCALÁ DE HENARES (Madrid), situado en el Paseo de la Estación, 2 L-2 Pta. A.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 26 de octubre de 2025 ha sido el 23333 de la serie 007.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 00881 Serie: 042

Número: 88415 Serie: 016

Número: 91016 Serie: 040

Número: 95452 Serie: 022

El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. En el cupón que se juega se pueden acumular premios de 1ª y 2ª categoría, con una caducidad de 30 días desde el siguiente día del sorteo. Si en un sorteo el premio de 2ª categoría no se ha vendido, se puede acumular un importe de 240.000 euros en el siguiente sorteo. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 26 de octubre de 2025 es 04, 11, 12, 14, 17, 24, 28, 31, 37, 40, 50, 51, 53, 55, 63, 66, 68, 71, 74 y 84.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. De lunes a domingo puedes optar a ser el ganador del premio final en los tres sorteos que se celebran en el Super Once: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 26 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

