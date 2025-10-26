Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 26 de octubre de 2025 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 26 de octubre de 2025.

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCEAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 26 de octubre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 26 de octubre de 2025 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. Además de los premios repartidos, hay un total de 4 segundos premios con 4 sueldos de 2.000 euros cada uno durante 10 años. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Puedes ganar el bote final con un número de 5 cifras, a elegir entre 100.000 números, y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 26 de octubre de 2025 es X.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 26 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 26 de octubre de 2025

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 26 de octubre de 2025 en directo

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 26 de octubre de 2025

Varias personas guardan cola en una administración de lotería de Alfafar
Loterías

Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 25 de octubre

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 25 de octubre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once
ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy sábado 25 de octubre de 2025 en directo

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 25 de octubre de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE.

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025

La Primitiva de hoy, sábado 25 de octubre de 2025, con un bote de euros, ha agraciado al número 05, 13, 14, 36, 44 y 46, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 1.

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 25 de octubre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 25 de octubre, en directo

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 2 de abril en directo

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 25 de octubre de 2025

Administración de Lotería Nº 18 de Elche

Dónde han caído el bote de 62 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto y Eurojackpot de hoy viernes 24 de octubre

Publicidad