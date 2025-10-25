Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 25 de octubre

Este sábado 25 de octubre se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 25 de octubre de 2025 es el 05 13 14 36 44 46, siendo el número complementario el 12 y el reintegro el 1.

El número premiado en el sorteo del Joker es el: 8 595 216 premiado con 1 millón de euros. La recaudación del sorteo ascendió a 11.085.806,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 12.100.000,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 22.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 98.420 de MÓSTOLES (Madrid), situado en Río Ebro, 19.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 25 de octubre de 2025, ha sido para el número 14 42 12 49 21 40, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 0. La recaudación del sorteo ascendió a 2.147.700,50 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de ARDALES (Málaga), situada en Real, 30 y en el Despacho Receptor nº 53.800 de LA ALBERCA (Murcia), situado en Carlos Valcárcel, 11.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 25 de octubre de 2025 ha agraciado la serie 005 del número 54500.

que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 54500 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 05243 Serie: 002

Número: 55911 Serie: 029

Número: 79428 Serie: 047

Número: 98198 Serie: 003

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. El Sueldazo reparte 4 segundos premios de 2.000 euros cada uno durante 10 años al jugar una combinación de 2 euros. Los premios que puedes acumular en el sorteo del Sueldazo son de 1ª y 2ª categoría, con opción a reclamarlos en 30 días naturales desde el día siguiente al sorteo. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para seleccionar una combinación ganadora, se eligen 5 cifras entre 100.000 números y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 25 de octubre de 2025 es 05, 06, 09, 11, 27, 34, 40, 41, 45, 47, 51, 59, 61, 65, 66, 67, 76, 80, 84 y 85.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

