Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 26 de octubre de 2025

Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 600.000 euros.

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 600.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

En La Bonoloto podrás tener en juego 8 combinaciones diferentes con números de seis dígitos, lo que sería una apuesta sencilla, o varias combinaciones con más números.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

