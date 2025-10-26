Gordo Primitiva
Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 26 de octubre de 2025
Comprueba el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 9.400.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás conocer el resultado de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 26 de octubre de 2025. Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 9.400.000 euros.
El Gordo de la Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo del Gordo, se debe apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9.
En el caso de acertar el número clave, aunque no aciertes los números de pronósticos, te llevarás el importe del reintegro. Cada apuesta de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.
El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad