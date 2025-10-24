Dónde han caído el bote de 62 millones de Euromillones y los premios de la Bonoloto y Eurojackpot de hoy viernes 24 de octubre

Este viernes 24 de octubre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 10 12 13 27 39 47 35 Complementario: 40 Reintegro: 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8 de ALCOY (Alicante), situada en el Centro Comercial Family Cash, en Ctra. Valencia, s/n L-B002.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados, uno en el Despacho Receptor nº 33.085 de ROSES (Girona), situado en Dr. Jaume Pi i Sunyer, 21 y el otro boleto a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 24 de octubre de 2025 es el 07 08 25 31 45 y las estrellas los números 07 y 12. El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 28.000.000 euros. El código premiado en el sorteo del Millón es el TZJ61385.

En el sorteo deEuroMillonesde hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existen TRES boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0). Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillonesun único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 62 millonesde euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 6 de POZUELO DE ALARCÓN (Madrid), situada en el Centro Comercial Hipercor Padre Huidobro, s/n S-1.

Eurojackpot

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 24 de octubre, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 28 de octubre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 24.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.