Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Comprueba tu número del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 y conoce el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 es el 56280. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 35 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Con la participación en el sorteo diario de la ONCE, también puedes optar al premio de 500.000 euros. El Cupón Diario ofrece la posibilidad de ganar hasta 500.000 euros.

desde 1938 se celebra el sorteo del cupón diario de la ONCE, que por aquel entonces se conocía como el Cupón Pro-ciegos. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 ha agraciado a la fecha 18 AGO 2009, siendo el número de la suerte el 4.

En el sorteo de Mi día de la ONCE sólo tienes que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. Ninguno de los premios, excepto el bote, será acumulativo. Cada jueves se celebra el sorteo de Mi día y podrás elegir cualquier fecha importante para que se convierta en la combinación ganadora por 1€. La disponibilidad de fechas es de hasta 100 años atrás con la posibilidad de elegir día, mes y año de 36.525 fechas. Cada combinación ganadora con una fecha también se juega con un Número de la Suerte a elegir entre el 1 y el 11. El sorteo de Mi día de la ONCE no tiene una cantidad fija de bote final. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 es 02, 06, 07, 11, 13, 14, 16, 22, 29, 38, 43, 45, 48, 50, 53, 54, 63, 69, 81 y 83.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. Las apuestas ganadoras salen de la selección de 20 números, lo que permite optar a distintos premios en función de los números que se acierten y el importe abonado, dependiendo de la categoría. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

