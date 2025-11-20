Lotería Primitiva de España
Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
El número ganador de La Primitiva de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 es el 02, 03, 07, 31, 41 y 49, siendo el número complementario el 22 y el reintegro el 0, con un bote de 40.500.000 euros.
Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.
El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
