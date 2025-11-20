Lotería Nacional
Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 20 de noviembre de 2025
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 es el 57.296. El ganador de la Lotería Nacional se lleva un premio de 300.000 euros.
El resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 ha agraciado al número 57.296 con un primer premio de 300.000 euros a la serie. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado de 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 57.151. Los reintegros del sorteo de hoy han caído en los números 6, 8 y 9.
La Lotería Nacional es un sorteo que se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.
Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. En cada lotería se extraen 2 números de 5 cifras dando la posibilidad de ganar dos premios de diferente cuantía. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
