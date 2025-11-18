Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído el bote de 150 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 18 de noviembre de 2025

Comprueba en qué lugares han caído los premios de Euromillones, la Bonoloto y ONCE de hoy, martes 18 de noviembre.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este martes 18 de noviembre han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

El resultado del Euromillones hoy es el 02, 04, 15, 21 y 48, siendo las estrellas el 06 y 12. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el VPV65531 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de GERNIKA (Bizkaia), situada en Artecalle, 5 y en la nº 6 de PAMPLONA (Navarra), situada en Avda. Carlos III, 55. Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros. El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de BOIRO (A Coruña), situada en Doctor Santos Mieites, 21.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 05, 16, 24, 28, 35 y 42, siendo el número complementario el 8 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.300.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.700.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 108 de SEVILLA situada en Francisco de Ariño, 4 L-E-2 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 18 de noviembre de 2025 es el 51100. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 31 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, martes 18 de noviembre de 2025 es 02, 06, 07, 08, 10, 14, 18, 20, 32, 34, 42, 43, 53, 58, 59, 61, 65, 69, 70 y 78.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 18 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El miércoles, 19 de noviembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

