Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025

Ya conocemos el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, martes 18 de noviembre de 2025. El resultado del Euromillones hoy es el 02, 04, 15, 21 y 48, siendo las estrellas el 06 y 12. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el VPV65531 premiado con 1 millón de euros.

Si aciertas todos los números te convertirás en el ganador del ansiado bote de Euromillones, el premio más deseado de sorteo. Para participar, simplemente tendrás que seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. El mínimo de apuestas que puedes realizar para jugar en el sorteo de Euromillones es una, que tiene un coste de 2,50 euros.

El sorteo de Euromillones se celebra semanalmente, cada martes y viernes en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Lo más ansiado del sorteo de Euromillones es su bote millonario. La nueva normativa indica que al llegar al bote máximo de 190 millones de euros, si no hay acertante, se mantendrá durante cuatro sorteos más. Si, tras estos el Euromillones continúa sin ganador, la suma del bote del sorteo se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada.

Los premios de Euromillones vienen del 50% de la cantidad recaudada. Si el bote del primer premio no tiene ningún ganador en esa jornada, aumentaría la cantidad total del bote del próximo sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

