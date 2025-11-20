Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 ha agraciado al número 14, 26, 31, 40, 42 y 46, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 4.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

