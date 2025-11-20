Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El sorteo del Eurodreams de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 07 17 20 28 30 31 y el dream 4.

El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

En caso de querer participar en el sorteo del EuroDreams, se debe elegir 6 números distintos del 1 al 40, en pronósticos, y solo un número dream o sueño del 1 al 5.

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

