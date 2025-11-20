Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025 ha agraciado al número 07 17 20 28 30 31 y al dream 4.

Imagen de resultado de Eurodreams

Imagen de resultado de EurodreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El sorteo del Eurodreams de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 07 17 20 28 30 31 y el dream 4.

El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces en semana, los lunes y los jueves En el sorteo participan actualmente nueve países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

En caso de querer participar en el sorteo del EuroDreams, se debe elegir 6 números distintos del 1 al 40, en pronósticos, y solo un número dream o sueño del 1 al 5.

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Imagen de resultado de Eurodreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 15 de noviembre, en directo

Lotería Nacional: Resultado de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 20 de noviembre de 2025

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde ha caído el premio de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

Este miércoles 19 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 19 de noviembre de 2025

La Bonoloto de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, con un bote de euros, ha agraciado al número 11, 15, 19, 29, 42 y 43, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 3.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 19 de noviembre de 2025 en directo

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 150 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 18 de noviembre de 2025

Euromillones

Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025

Publicidad