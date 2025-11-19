Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde ha caído el premio de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025

Este miércoles 19 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 19 de noviembre de 2025.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 11, 15, 19, 29, 42 y 43, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.200.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 486 de MADRID situada en Sierra de Alquife, 4; en el Despacho Receptor nº 85.545 de VALLADOLID, situado en Paseo Arco de Ladrillo, 48 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025 es el 22670. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 40 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025 es 06, 09, 14, 16, 21, 26, 28, 31, 37, 38, 48, 52, 60, 63, 67, 72, 74, 78, 81 y 84.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

