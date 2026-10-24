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Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 24 de octubre de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 24 de octubre de 2026 con el que podrás ganar un bote de 41.000.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 24 de octubre de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 41.000.000 euros.

Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Cada apuesta válida de La Primitiva consiste en un número de seis cifras. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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