EUROJACKPOT
Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 23 de octubre de 2026
El resultado del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 23 de octubre de 2026 que tiene un bote de 10.000.000 euros ha agraciado al número 15, 2, 23, 29 y 30 siendo los soles los números y .
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El resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 23 de octubre de 2026, con un bote de 10.000.000 euros, es el 15, 2, 23, 29 y 30 y los soles los números 05 y 12.
El Eurojackpot es un juego administrado por la ONCE que se celebra cada viernes y cuenta con un bote mínimo de 10 millones de euros. Los distintos sorteos se acumulan en el Eurojackpot y puedes optar al premio de la primera catagoría de 90 millones de euros. De todas las apuestas recaudadas, el 50% del total está destinado a los premios.
Para jugar al Eurojackpot puedes hacerlo a través de una apuesta sencilla o múltiple. Para realizar una sencilla tendrás que seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos soles entre el 1 y el 10. Puedes hacer hasta 5 apuestas en cada uno de los 5 bloques.Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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