Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 22 de octubre de 2026

Este jueves 22 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 22 de octubre de 2026 que cuenta con un bote de 40.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 01 13 22 35 42 49, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 1. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 832 054 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 41.000.000,00 de euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 22 de octubre de 2026 agraciado con bote de 3.900.000 euros, ha sido para el número 05, 18, 22, 34, 43 y 46, siendo el número complementario el 38 y el reintegro el 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 7 de PONFERRADA (León), situada en General Vives, 6, en el Despacho Receptor Nº 53.750 de COBATILLAS (Murcia), situado en Carretera de Alicante, 41 y en el Nº 67.220 de SAN CRITÓBAL DE LA LAGUNA (Santa Cruz de Tenerife), situado en Urb. Princesa Iballa, 11-L-4. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 3 de ARRASATE / MONDRAGÓN (Gipuzkoa), situada en Licenciado Otalora, 2

EuroDreams

El resultado del Eurodreams de hoy, domingo 18 de octubre de 2026 ha agraciado al número 06 07 13 14 25 30 y el dream 1. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 50.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 22 de octubre de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 7.317. El segundo premio del sorteo del sábado, dotado con 120.000 euros a la serie, ha agraciado al número 21.167. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 2, 6 y 7.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 22 de octubre de 2026 es el 50084. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 18 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 22 de octubre de 2026 ha agraciado a la fecha 25 JUN 2000 , siendo el número de la suerte el 01.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 22 de octubre de 2026 es 06 08 16 19 23 30 32 33 36 41 45 51 53 58 60 64 67 73 82 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 22 de octubre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 23 de octubre de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.