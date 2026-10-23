Lotería Primitiva de España
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy viernes 23 de octubre de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, viernes 23 de octubre de 2026 con el que podrás ganar un bote de 41.000.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, viernes 23 de octubre de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 41.000.000 euros.
Para jugar a La Primitiva debes seleccionar 6 números de cada apuesta. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.
Los números de cada apuesta van de 1 a 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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