Antena 3 Noticias
Última hora
Buscar número Lotería Navidad 2026
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy viernes 23 de octubre de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, viernes 23 de octubre de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes EuroDreams

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 18 de octubre de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

EuroDreams, la lotería para ganar 20.000 euros al mes

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy viernes 23 de octubre de 2026

Logo La Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy viernes 23 de octubre de 2026

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy viernes 23 de octubre de 2026

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 23 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 22 de octubre de 2026

EuroDreams
Loterías

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 22 de octubre de 2026

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 22 de octubre de 2026 ha agraciado al número 06 07 13 14 25 30 y al dream 1.

La Lotería Primitiva
Loterías

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 22 de octubre de 2026

La Primitiva de hoy, jueves 22 de octubre de 2026, con un bote de 40.000.000 euros, ha agraciado al número 01 13 22 35 42 49, siendo el número complementario el 11 y el reintegro el 1.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 22 de octubre de 2026

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 22 de octubre de 2026

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 22 de octubre de 2026

Publicidad