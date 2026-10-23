Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy viernes 23 de octubre de 2026

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 18 de octubre de 2026. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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