Euromillones: Resultado de hoy martes 2 de diciembre de 2025

El ganador de Euromillones de hoy, martes 2 de diciembre de 2025 ha sido para el número 04 13 14 20 41, y las estrellas las formadas por los números 06y 12. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 17.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el WCF05005.

La participación en el sorteo de Euromillones es válida al jugar 5 números distintos, que estén entre el 1 y el 50, más la selección de dos estrellas con los números comprendidos entre el 1 y el 11. En el sorteo se pueden conseguir distintos premios al acertar 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Al ganador que consiga acertar todos los números más una estrella se le adjudicará un 3,95% del total destinado al premio. Aquellos que solo acierten los números sin contar las dos estrellas, pueden ganar un 0,92% del bote de Euromillones. Si ese mismo día no hay ningún acertante, la cantidad en juego pasaría a sumarse al bote del próximo sorteo.

Actualmente el Euromillones se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada martes y viernes.

El bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador del bote final, el premio acumulado hasta el momento pasaría a los acertantes de la siguiente categoría premiada.

El sorteo de Euromillones reparte el 50% de lo que recauda en premios dentro de 13 categorías establecidas por la cantidad de aciertos. Si en el mismo sorteo no hay premiados en el premio, la cantidad se acumula para el siguiente bote.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.