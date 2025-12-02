Bonoloto
Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025
Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, martes 2 de diciembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 700.000 euros.
Publicidad
En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, martes 2 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 700.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.
La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.
Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.
La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad