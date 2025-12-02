Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, martes 2 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 700.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

La Bonoloto se juega seleccionando 6 números de una tabla con números que van desde el 1 al 49. Puedes jugar hasta 8 combinaciones de 6 números (apuestas sencillas de varios bloques) de una sola vez o una combinación de más números (por ejemplo 7 números, que corresponde a 7 apuestas, o 8 números, que corresponde a 28 apuestas). El precio por apuesta es de 0,5 euros, pero el mínimo son dos, por lo que no se permite jugar menos de 1 euro. También se puede realizar una apuesta para dos o más días.

Para participar en el sorteo de la Bonoloto podrás hacerlo de forma puntual de lunes a domingo o los seis días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

